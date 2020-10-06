مطالب بتأجيل تصفيات كأس إفريقيا للشباب

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب من اتحاد شمال إفريقيا، لاستفسارها حول إمكانية تأجيل دوري المنطقة الخاص بمنتخبات أقل من 20 سنة، المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة توصلت بالطلب من اتحاد شمال إفريقيا، بخصوص تأجيل الدور التأهيلي إلى نهائيات كأس إفريقيا لمنتخبات الشباب، من نونبر إلى دجنبر المقبلين، بسبب عدم استقرار الوضع الصحي في دول المنطقة، بسبب تفشي جائحة «كورونا».

وجاء طلب اتحاد شمال إفريقيا، بناء على التماس تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي دعت إلى هذا التأجيل، إذ توصلت اتحادات مصر وليبيا وتونس، محتضنة الدور التأهيلي بطلبات مماثلة، قبل الحسم فيها بأغلبية الأصوات.

ويجرى الدور التأهيلي إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، بنظام الدوري بين منتخبات المنطقة، على أن يتأهل الحاصل على أكبر عدد من النقط إلى النهائيات، الشيء الذي يسمح بتأهل منتخب واحد فقط عن شمال إفريقيا.

وأسندت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تنظيم النهائيات إلى موريتانيا، وبرمجت في فبراير المقبل.

صلاح الدين محسن