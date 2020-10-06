مصرع ثلاثة أشقاء في حادثة سير

لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم، في حين أصيب طفلان شقيقان ابنا أحد الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة، خلال حادثة سير خطيرة على الطريق الرابطة بين ابن سليمان والجماعة القروية الفضالات، صباح الخميس الماضي، إثر اصطدام شاحنة تابعة لشركة إنتاج زيت الزيتون بسيارة خفيفة، كانت تقل الضحايا وتسببت في انقلابها.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن أفراد العائلة كانوا قادمين من منزل الأسرة بمنطقة أولاد عبو في اتجاه ابن سليمان، قبل أن تحل بهم الفاجعة إثر خروج معيب للشاحنة، التي لم تترك لسائق السيارة أي فرصة لتجنب الاصطدام بها. ودفع الحادث بعض مستعملي الطريق إلى ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل توفير الإسعاف ونقل الجرحى إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بابن سليمان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن من بين القتلى طفلا لا يتجاوز عمره 14 سنة، والذي فارق الحياة رفقة شقيقته (18 سنة) وشقيقه سائق السيارة (30 سنة)، قبل نقلهم إلى المستشفى.

وجرى نقل طفلين ابني سائق سيارة يبلغان من العمر على التوالي 8 سنوات و6 على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي ومنه إلى المستشفى الجهوي ابن سينا بالرباط، حيث كشفت المصادر دخول الطفل الصغير في غيبوبة لتلقيه ضربة في الرأس، في حين خضع الطفل ذو الثماني سنوات لعمليتين جراحيتين بسبب كسور في الكتف والصدر.

وتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، في حين تم فتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي لمعرفة ملابسات هذه الحادثة المميتة وتحديد المسؤولية، بناء على تعليمات النيابة العامة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)