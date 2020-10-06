أشرف بزناني وإبداعات كورونا

شارك، أخيرا، الفنان الفوتوغرافي أشرف بزناني في معرض دولي للتصوير الفوتوغرافي ببرلين اختيرت له جائحة كورونا تيمة للإبداع، حيث قدم مجموعة من الأعمال تسلط الضوء على الحياة في ظل الحجر الصحي.

واحتضن رواق متحف “فاهربيريتسشاف” من ثاني إلى رابع أكتوبر الجاري معرضا، قدم فيه أشرف بزناني لوحاته باعتباره المغربي والعربي الوحيد.

وتم إطلاق المشروع بهدف مد جسر التواصل والتبادل الإبداعي بين إفريقيا وأوربا، كما تم تنظيم مسابقة دولية مفتوحة لتسليط الضوء على موقف الفنانين الفوتوغرافيين من كورونا.

ونشرت لجنة تحكيم دولية قائمة ضمت 578 مشروعا، كما اختارت من بينها 25 عملا، والتي تم عرضها للمرة الأولى في متحف ببرلين، كما سيتم الانتقال بها إلى العديد من المدن الإفريقية لاستكمال جولة عرضها.

ومن بين المشاريع المشاركة في المعرض بتيمة جائحة كورونا أعمال لمبدعين من تركيا وسويسرا والكامرون والمملكة المتحدة وإسبانيا وجورجيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وألمانيا وزيمبابوي وإيطاليا والسنغال وبلجيكا والبرتغال.

وقــال الفنان بزناني إن جائحــة كورونا ألهمته لتقــديم إبداعــاتــه، مضيفا “أنتظر بصبر لبضعة أيـام. أيام طويلة ومؤلمة. الحياة في الحجــر والعزلة هــي الكثيـر من الإحباط والملل والخوف والترقب، دعـونا نستمر في عد الأيام.”

جدير بالذكر أن بزناني سبق أن شارك في معارض في ظل تفشي وباء كــورونا كــان أبــرزها معرض الفن الحديث بمدينة دريسدن بألمانيا يوليوز الماضي.

أ. ك