فركـوس ينضـم لـ”تيـك تـوك”

انضم الفكاهي المغربي عبد الله فركوس، لتطبيق “تيك توك” الشهير، وهي الخطوة التي قام بها الكثير من المشاهير المغاربة.

واختار فركوس أن يطل على جمهوره من خلال فيديو نشره على تطبيق “تيك توك”، حظي بمشاهدة مهمة، وأعيد تداوله على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجسد فركوس في الفيديو، دور رابور، الأمر الذي دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقاد ظهوره، معتبرين أن المستوى الذي أصبح عليه هذا الأخير لا يتماشى مع مسيرته الفنية ولا مع شعبيته لدى المغاربة.

ومن بين الفنانين المغاربة الذين انضموا إلى تطبيق “تيك توك”، المغنية المغربية سميرة سعيد، والتي أعلنت الخبر من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ظهرت فيه رفقة ابنها شادي.

والشيء ذاته بالنسبة إلى الممثلة أمل صقر، التي تحرص على نشر مقاطع فيديو، تجمعها بزوجها الرابور “مسلم”.

إ.ر

