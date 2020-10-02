عمور يستعيد ذكريات البدايات

تقاسم الفنان المغربي حاتم عمور مع متابعيه على أنستغرام، مطلع الأسبوع الجاري، أول أغنية منفردة في مساره الفني، والتي أصدرها قبل 14 سنة.

الأغنية تحمل عنوان “قولي لي” وقد أصدرها حاتم سنة 2006، وهي من كلمات وألحان نبيل الخالدي، وتوزيع حميد الدوسي، وصورها عمور وقتها على طريقة الفيديو كليب لتكون أول أغنية يصدرها بعد تخرجه من برنامج “استوديو دوزيم”.

واستعاد عمور لحظات البداية مع متابعيه، الذين كشفوا أنهم استعادوا بعد سماعهم لهذه الأغنية العديد من ذكريات الطفولة والمراهقة، كما تقاطرت التعليقات التي تحدثت عن أشهر الأغاني التي ميزت مساره الغنائي.

من جهة أخرى، يستعد حاتم عمور لطرح أغنية جديدة، إذ كشف عبر حسابه على أستغرام، أنه بصدد تسجيل عمل جديد.

ع . م