دورة تكوينية للمديرين التقنيين الجهويين

الإدارة التقنية تستدعي 52 إطارا بالعصب لتكليفهم بتنظيم شهادة التدريب «باء»

يخوض المديرون التقنيون التابعون للعصب الجهوية، دورة تكوينية بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، لتلقي دروس حول كيفية تنظيم دورة تكوينية لفائدة المدربين المرشحين للحصول على شهادة التدريب «باء».

وعلمت «الصباح»، أن الإدارة التقنية الوطنية استدعت 52 مديرا جهويا، يمثلون العصب 13 المنضوية تحت لواء جامعة الكرة، من أجل إخضاعهم لدروس تكوينية حول كيفية برمجة دورة تكوينية لنيل الشهادة «باء»، بعد أن سمحت للعصب الجهوية بتنظيمها، طبقا للمشروع المقدم من قبل روبيرت أوشن، المدير التقني الوطني.

واضطرت الإدارة التقنية إلى إخضاع المديرين التقنيين 52 إلى تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا، الثلاثاء الماضي، على أن تنطلق الدورة التكوينية، بعد توصلها بنتائجها مباشرة، طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد لممارسة النشاط الرياضي.

وأسند للعصب الجهوية تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بنيل شهادة التدريب «باء»، في عهد ناصر لارغيت، المدير التقني السابق، غير أن هذا القرار لم يفعل، بسبب المشاكل التي كانت تعرفها العصب من جهة، ولأولويات الإدارة التقنية الوطنية المتمثلة في منح الأسبقية للمنتخبات الوطنية من جهة ثانية.

وتضم كل عصبة جهوية أربعة مديرين تقنيين، مكلفين بتكوين المدربين وتطوير اللاعبين وكرة القدم النسوية وتطوير الممارسة، إذ اضطر فتحي جمال، المسؤول عن برنامج التكوين بالإدارة التقنية، إلى مطالبة أوشن باستدعائهم جميعا للدورة التكوينية المذكورة، عوض استدعاء المسؤول عن التكوين بمفرده، للمشاركة جميعا في تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بنيل شهادة التدريب «باء».

صلاح الدين محسن