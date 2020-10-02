الوالي وابنه… بعيدا عن البيت

يشعر المخرج والممثل رشيد الوالي بسعادة كبيرة كلما أتيحت له الفرصة لفتح نقاش في مواضيع مختلفة، رفقة ابنه سليم بعيدا عن البيت. وتقاسم الوالي صورة له رفقة ابنه أثناء إنجازه عملا فنيا، قال عنها “يوم تصوير مع ابني سليم، هي فرصة جديدة لنكون مع بعضنا بعيدا عن البيت وفعلا تكلمنا وكأننا إخوان على أشياء نعيشها نحن الاثنان، لكن كل واحد منا له قراءة مختلفة لها”. وأوضح الوالي أنه بين الفينة والأخرى يفضل الحديث رفقة ابنه بعيدا عن المنزل، إذ يناقشان كثيرا بعض المواضيع، سواء المرتبطة بالعمل، أو الخاصة بالحياة اليومية.

ومن جهة أخرى، تقاسم الوالي صورة جمعته بالممثلة فاطمة خير والطفلة لينا، التي قال عنها “هذه الطفلة لينا من طنجة، تم اختيارها للمشاركة في أحداث الجزء الثاني من مسلسل الماضي لا يموت”، مضيفا “تتقمص دورا صعبا ستكتشفونه وسأعرفكم كذلك على بعض الوجوه المشاركة في العمل”. وعبر الوالي من خلال رسالة إلى متابعيه على “إنستغرام” عن حزنه لتلقي خبر وفاة أيقونة العيطة الجبلية الفنانة شامة الزاز، التي رحلت، أخيرا، إلى دار البقاء بعد معاناة مع المرض.

وقال الوالي عن شامة الزاز “كنت أحسها صادقة وعفوية وطيبة وبسيطة ولا تشبه شخصا آخر، غنت وأطربت وتغنت بهموم وأحزان ومشاكل الناس وتناست همومها…كانت تحب الجميع ولم تشتك أبدا من طريقة عيشها لأنها كانت قنوعة”.

أمينة كندي



