اعتقال طبيب خرب عيادة زوجته

مثل طبيب جراح, صباح أول أمس (الاثنين), أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية للصويرة في أولى الجلسات، في قضية اعتداء وتخريب عيادة زوجته التي تشتغل طبيبة تجميل.

وذكرت مصادر “الصباح” أن الطبيب الذي يشتغل جراحا بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، وأيضا في القطاع الخاص، قدم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، إثر ثبوت تورطه في عملية تخريب واعتداء على عيادة زوجته مساء الجمعة الماضي. وأضافت المصادر أن خلافات بين الطرفين ساهمت في تأجيج الوضع بينهما، خاصة أن الزوجة واجهت الزوج بحقائق عنه، أثارت حنقه وجعلته يفكر في الانتقام.

وتابعت المصادر أن المتهم باغت الزوجة مساء عندما كانت تهم بإنهاء عملها في العيادة، ليقتحم عليها المكان وهو في حالة سكر، ويعتدي عليها جسديا، قبل أن يعيث في العيادة تخريبا وإتلافا للأجهزة والمعدات، وهو الأمر الذي وثقته كاميرات المراقبة. وزادت المصادر أن الزوجة المعتدى عليها وهي حامل، تحاملت على نفسها واستجمعت قواها، فاتصلت بمصالح الأمن التي حضرت عناصرها بسرعة إلى مكان الحادث، واعتقلت المتهم في حالة تلبس لتقتاده إلى مقر الأمن.

عزيز المجدوب