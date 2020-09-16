الناجي: كورونا يتحول كل 4 أيام

قال البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الأوبئة بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، إنه يجب التوقف عن الحديث عن مبادئ كبرى للفيروسات، مطالبا بتشخيص فيروس جديد يتحول في جيناته وله أوجه مختلفة ومتغيرة باستمرار، بدليل وجود عدد من الدراسات المنجزة في مراكز بحوث تؤكد فرضية التحول.

وزاد الناجي في الدفاع عن فكرته التي أثارت انزعاجا وسط القاعة، مؤكدا أن الفيروسات بطبيعتها تتحول كل أربعة أيام.

وعبر أغلب الأساتذة الحاضرين في الندوة عن امتعاضهم من هذا الاستنتاج، إذ قال إدريس الحبشي، المهندس في معهد باستور إن هذه الفكرة تتناقض تماما مع خلاصات الدراسة التي أجراها المعهد للتسلسل الجينومي للسلالات المغربية لفيروس سارس، وخلصت إلى أن جينوم سلالات فيروس “سارس” التي تم الكشف عنها لا يزال مستقرا، ولم يعرف أي طفرة ذات مدلول جيني مهم منذ بداية الجائحة بالمغرب.

وأوضح الحبشي أن جميع سلالات فيروس “سارس” موضوع الدراسة تنتمي إلى المجموعة نفسها، مع تنوع جيني طفيف جدا، مسجلا أن الخصائص الجينية للسلالات الثماني الواردة على المغرب لها تسلسل جيني متجانس مع السلالات، التي تم تداولها في البداية في بعض الدول الأوربية، من قبيل فرنسا وإيطاليا.

من جهة أخرى، انتقد الناجي الوضعية الحالية، مؤكدا لولا الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة منذ بداية الجائحة لكان عدد الإصابات ضعف ما نسجله حاليا، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف انتشارا للانفلوانزا الموسمية، مضيفا “بالتالي من غير من المقبول أن نتهاون ونتراخى خلال هذه الفترة، وانخفاض عدد الحالات مسؤولية فردية وجماعية”.

في سطور

– متخصص في علم الأوبئة

– مدير مختبر الأوبئة بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء

– اشتغل لسنوات على أنواع فيروس كورونا، منذ الثمانينات.

– قضى عشرين سنة من حياته المهنية في أمريكا الشمالية اشتغل مدرسا في العديد من الجامعات الكندية والأمريكية. باحث في المجلس الوطني للبحث بكندا.

– في أوساط التسعينات، سيعود الناجي إلى المغرب. أصدر أزيد من 700 دراسة علمية، وأزيد من سبعة كتب وثلاثة أخرى في طور النشر.

– أطر 42 أطروحة دكتوراه وشارك في 100 لجنة علمية وطنيا ودوليا.