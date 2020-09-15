غاموندي يستعين بلاعبي الأمل

ضم ميغيل غاموندي، مدرب الوداد، 13 لاعبا من فئتي الشباب والأمل، لتداريب الفريق الأول.

وكلف غاموندي، مساعده سعد كرمان بالإشراف على تداريب اللاعبين، وإعداد تقارير حول كل لاعب.

وعاد الوداد، إلى أجواء التداريب، بعد يوم راحة، استعدادا لمباراة رجاء بني ملال، غدا (الأربعاء)، وحضر الحصة أخصائي في التغذية، تعاقد معه الفريق.

من ناحية ثانية، حسم محمد النهيري، مدافع الوداد السابق، مستقبله بالانتقال إلى العين السعودي.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن النهيري وقع عقدا يمتد لموسم واحد، مقابل 600 ألف دولار.

ن. ك