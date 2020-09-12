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الرصد الوبائي ليوم السبت … 2238 حالة جديدة

منذ 6 ثواني
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1673 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 84 ألف و435 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 65 ألف و867 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1553 حالة.

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