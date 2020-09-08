اللقاح الروسي يتاح للعموم

20 دولة في لائحة الانتظار وشكوك حول فاعليته وأضراره الجانبية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء أمس (الاثنين)، إدخال لقاح “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا المستجد مرحلة التداول العام، بعد قيام هيأة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، مؤكدة تسليم الدفعات الأولى منه إلى عدد من المناطق الروسية في أقرب وقت، ثم نشر نتائج التجارب السريرية بعد ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللقاح الروسي الجديد الخاص بالوقاية من كوفيد 19، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، خضع للاختبارات الضرورية في مختبرات الهيأة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، فيما صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الجمعة الماضي، بأن النتائج الأولية للدراسة السريرية، التي بدأت بعد تسجيل اللقاح، بمشاركة 40 ألف متطوع، سيتم نشرها في المجلات العلمية، ابتداء من أكتوبر المقبل.

وردا على الشكوك التي تحوم حول فعالية “سبوتنيك 5″، منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين توصل بلده إلى أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، منتصف غشت الماضي، أكد ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي أن “اللقاح اعتمد على أسس علمية ملموسة وموثوق بها، وأثبت فاعليته في معالجة المصابين بالوباء خلال الاختبارات السريرية”، معربا عن قناعته بأن “المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك بشأن فاعلية اللقاح الروسي ليست حيادية، وأن الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي، يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها”.

من جهته، أفاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، الذي سمي تيمنا باسم أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، أرسلتها أزيد من 20 دولة في العالم، مشيرا إلى أن منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسية في الفترة المقبلة، على أن يتم توفيره لباقي الدول مباشرة بعد ذلك.

في المقابل، كشفت لائحة تعليمات خاصة باستخدام المركب الروسي، تم نشرها في سجل الأدوية الحكومي عقب الإعلان عن اللقاح، أن العقار تم تسجيله بموجب إجراءات التسجيل للأدوية المعدة للاستخدام “في ظروف التهديد بحدوث حالات الطوارئ ووقوعها والقضاء عليها”، بناء على “بيانات سريرية محدودة” تم التوصل إليها بعد دراسة التأثيرات على 38 متطوعا بالغا، تعرضوا إلى 141 تأثيرا جانبيا، وتم تقييم أجهزتهم المناعية بعد ستة أسابيع من بدء التطعيم، مشيرة إلى أن اللقاح يتركب من عنصرين يتم حقنهما لدى المريض على مرحلتين، تستدعيان إخضاعه للإشراف الطبي المباشر لمدة 30 دقيقة.

وأظهرت الوثيقة ذاتها، أن التأثيرات الجانبية، التي تم تحديدها خلال التجارب، كانت في الغالب خفيفة إلى معتدلة، تم حلها في غضون ثلاثة أيام بعد التطعيم، وكان أكثرها شيوعا حالات الغثيان والإسهال وعسر الهضم وانخفاض الشهية، مع حدوث تضخم محدود في الغدد الليمفاوية في بعض الأحيان، فيما تجاهل منتجو اللقاح الحديث عن مضاعفات حالات الجرعات الزائدة خلال التجارب، بدعوى أن الدواء مخصص فقط للاستخدام داخل المؤسسات الطبية، ناهيك عن تأثيره على الأطفال والرضع، وتفاعله مع أدوية أخرى، وغيرها من التفاصيل المنتظر نشرها في أكتوبر المقبل.

يسرى عويفي