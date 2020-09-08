شكاية تفضح خيانة باليوسفية

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي شيكر التابع لإقليم اليوسفية، الأسبوع الماضي، متهمين بالخيانة الزوجية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن زوج المتهمة تقدم بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي يتهم من خلالها زوجته بخيانته رفقة شخص آخر، بعدما تناهى إلى علمه وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والعشيق وأكدها له عدد من معارفه.

ومباشرة بعد توصلها بالشكاية فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع واستدعت المتهمة وعشيقها، وأنكر المتهمان جميع التهم الموجهة إليهما، وأمام هذا المستجد استدعى المحققون بعض الشهود، ضمنهم المشتكي، وأقروا جميعهم بوجود علاقة بين الزوجة والعشيق. وواجه المحققون المتهمة وعشيقها بشهادات الشهود وبعض الحقائق الأخرى، وأمام ذلك تراجعا عن أقوالهما السابقة واعترفا بالمنسوب إليهما.

وأفادت التحقيقات الأولية أن المتهمة متزوجة وأم لخمسة أطفال وتتحدر من دوار “الفضاضلة” بجماعة سيدي شيكر، ويتحدر العشيق من دوار “الحجاج” بالجماعة نفسها، وبعد الانتهاء من فصول البحث التمهيدي تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لليوسفية إلى حين عرضهما على العدالة في حالة اعتقال.

حسن الرفيق (آسفي)