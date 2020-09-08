توقيف موظفتين بسجن تولال

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أخيرا، توقيف موظفتين عن العمل تشتغلان ممرضتين في عيادة سجن تولال 1 بمكناس، على خلفية تورطهما في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة في حق السجناء، مع انتهاك سافر لقواعد الانضباط، ومقتضيات مدونة السلوك داخل المؤسسة السجنية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن اتخاذ القرار تم بعد تداول كل المخالفات المنسوبة إلى المعنيتين، خلال قيامهما بمهامهما التي كانت موضوع تحقيقات إدارية، وتقارير سرية أنجزتها لجان التفتيش، وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المؤسسات السجنية، وأن ملفيهما سيعرضان على أنظار المجلس التأديبي للبت فيهما.

وأردفت المصادر ذاتها، أن هذه القضية فجرتها رسالة وجهها سجين في وقت سابق إلى المندوبية العامة لإدارة السجون ضد الموظفتين المذكورتين، يتهمهما فيها بالضلوع في العديد من التجاوزات الخطيرة المرتبطة بما يعرف ب”دهن السير” والابتزاز، التي يعانيها السجناء بشكل يومي داخل سجن تولال1.

حميد بن التهامي (مكناس)