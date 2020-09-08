ميت يوقع شيكا بـ 800 مليون!

قضى ليلة بمصحة كلفت ورثته وشركات حجوزات تعسفية أربكت المحاكم

تفجرت قضية غريبة الأطوار، بالجديدة، ومازالت تداعياتها تثقل كاهل أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، بمبلغ مالي قدره 800 مليون. أكثر من ذلك، صدرت بشأنها قرارات متناقضة بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لعاصمة دكالة، لم تشفع في إنهاء النزاع.

وحسب إفادة مصادر “الصباح”، فإن الهالك شعر بوعكة صحية ودخل مصحة، وعند الباب، طلب منه شيك على سبيل ضمان العلاجات التي سيتلقاها، إلا أنه لبى نداء ربه في الليلة نفسها، وبعد 20 يوما من وفاته، فوجئ ورثته بمفوض قضائي يطرق الباب للبحث عن صاحب الشيك، ليتم إخباره بأنه مات ودفن وأن أربعينيته على الأبواب. وأضافت المصادر ذاتها أن المطالب بالمبلغ المدون بالشيك، وفق الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة، هو الطبيب نفسه الذي سلم الأسرة شهادة وفاة الهالك بالمصحة، ما طرح علامات استفهام حول دعوى ضد شخص يعلم رافعها أنه مات.

ورفعت زوجة الهالك شكاية بشأن الزور وخيانة الأمانة واستعمال ورقة مزورة، مؤكدة أن الشيك سلم للمصحة على بياض، عند الدخول، لتسديد مصاريف التطبيب أو إرجاعه في حال دفع المصاريف نقدا عند مغادرة المصحة، إلا أن المريض توفي بالمصحة، ليفاجأ الورثة بحجز تحفظي على ممتلكات الهالك لضمان أداء مبلغ 800 مليون، مشيرة، في الآن نفسه، إلى أن المبلغ أضيف بالشيك، وكذا تاريخ الإصدار، وأن الهالك لم يسبق له قط أن سلم المشتكى به شيكا بالمبلغ المذكور، كما أنه لم يضمن أي بيان من البيانات المدونة به، وهي الشكاية التي تم التنازل عنها في ما بعد بسبب الضغوطات، كما أكدت ذلك مصادر مقربة من الملف.

ونظرا لأن الهالك كان منخرطا في بعض الشركات المدنية العقارية (حوالي ست شركات مدنية ذات أهداف غير ربحية)، فقد عمد المشتكي إلى ضم عقاراتها إلى دعواه، والحجز على ممتلكاتها للإجبار على أداء 800 مليون، وهو ما استغربته بعض هذه الشركات، سيما أن الميت انسحب منها قيد حياته، أو انسحب ورثته مباشرة بعد وفاته، ناهيك عن أن الحجوزات ستضيع حقوق الأغيار.

وتوجه المتضررون إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، للطعن في مشروعية الحجز، فنالوا قرارا استئنافيا نهائيا، تم رفع الحجز بموجبه، قبل أن يفاجؤوا برئيس المحكمة الابتدائية يعيد الحجز نفسه، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر شكاية بسطوا فيها أوجه التعسفات التي لحقتهم.

وظلت مديونية الهالك التي تقدر بـ 800 مليون، محط تساؤلات كثيرة، إذ أنه لم يقض إلا ليلة واحدة بالمصحة التي مات فيها، وهي فترة لا يمكن أن تنتج عنها مصاريف بهذا الشكل، كما أن أسرته نفت وجود أي علاقة بين الهالك والطبيب، في شكايتها المتعلقة بالتزوير، التي أكدت فيها أن البيانات المضمنة بالشيك لم تصدر عن الهالك.

المصطفى صفر