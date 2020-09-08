سرقة سيارات تطيح بخمسيني بمكناس

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي ببوفكران التابع لسرية مكناس، أخيرا، متهما وصف بالخطير جدا، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل جنحة اعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسرقة السيارات و تغيير معالمها وتفكيكها.

ويتعلق الأمر بخمسيني متزوج من ذوي السوابق، ضبط متلبسا بسرقة سيارة كانت مركونة بأحد أزقة بلدة بوفكران، وبحوزته أسلحة بيضاء ومجموعة من مفاتيح سيارات خفيفة مزورة يستعملها المتهم في اقتراف عملياته الإجرامية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه لوحظ رفقة شخص آخر في وضعية تثير الشبهة، قرب السيارة المستهدفة وهما بصدد التخطيط لسرقتها، قبل أن يحل الدركيون بالمكان فور إبلاغهم بالنازلة من قبل مجهول، ما مكنهم من إيقاف المتهم الرئيسي (د.ا) في ظرف قياسي، فيما تمكن شريكه من الفرار في جنح الظلام إلى وجهة غير معلومة، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.

واعترف الموقوف أثناء البحث التمهيدي، بارتكابه رفقة شريكه الذي يوجد في حالة فرار، العديد من السرقات تستهدف السيارات الخفيفة بمختلف أنواعها.

المشتبه فيهما كانا يستوقفان الضحايا ليلا تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض، قبل سلبهم سياراتهم وكل ما بحوزتهم من ممتلكات وأشياء ثمينة.

حميد بن التهامي (مكناس)