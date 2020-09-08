رسالة رياضية: الجامعة والعصبة وخريبكة

بعدما ظل محصنا ضد الفيروس، منذ استئناف المنافسات، سجل أولمبيك خريبكة أول حالة في صفوفه، قبل 24 ساعة، من موعد مباراته أمام اتحاد طنجة، اليوم (الثلاثاء).

وتوصل الفريق الخريبكي بنتائج التحليلات، مساء أمس (الأحد)، وبما أن اللاعب المصاب خالط باقي زملائه، ومكونات الفريق، منذ أخذ العينات الخميس الماضي على الأقل، إلى غاية ظهور النتائج، فإن هناك احتمالا كبيرا، لنقل العدوى إلى بعضهم.

فما العمل في مثل هذه الحالة؟

اتبع أولمبيك خريبكة بروتوكول وزارة الصحة، الذي يسري على جميع المغاربة، وهو عزل الحالة المصابة، ونقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وإخضاع مخالطيها لتحليلات، وحجر صحي، إلى غاية ظهور النتائج.

هذا يعني أن الفريق لم يتمكن من إجراء تداريب أمس (الاثنين)، وعانى نفسيا، وهو ينتظر النتائج، التي قد لا يتوصل بها قبل موعد المباراة، لذا طلب من الجامعة والعصبة الاحترافية تأجيل المباراة، لضمان تكافؤ الفرص بين الفريقين المتباريين، وتوفير مصاريف التنقل والإقامة على الحكام والفريق المنافس، لكن طلبه قوبل بالرفض، بدعوى أن حالة واحدة لا تكفي لتأجيل مباراة.

صحيح أن حالة واحدة لا تكفي لتأجيل مباراة، لكن ماذا عن وضعية المخالطين في الحجر وحالتهم النفسية؟، وهل يمكن لفريق لم يتدرب أن يواجه فريقا في كامل جاهزيته؟، وهل هذا هو تكافؤ الفرص؟ وهل يكسر أولمبيك خريبكة بروتوكولا رسميا للدولة يسري على جميع المواطنين، حفاظا على سلامتهم، وسلامة غيرهم، لكي يرضي نزوة المسؤولين عن كرة القدم؟.

أما رجاء بني ملال، فتلك قصة أخرى.

عبد الإله المتقي