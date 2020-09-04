سقوط عصابة روعت السكان بمكناس

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بالدخيسة التابع لسرية مكناس صباح الثلاثاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة أفراد، متخصصة في اعتراض السبيل والسطو على ممتلكات الغير، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وجاء إيقاف أفراد عصابة “الكريساج”، التي بثت الرعب طوال الأسابيع القليلة الماضية وسط سكان المنطقة، بناء على التحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها عناصر الدرك والتي أفضت إلى إيقاف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 سنة ويتحدرون من المنطقة نفسها، ومن ذوي السوابق في العديد من الأنشطة الإجرامية، وأسفرت تلك العملية عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ومازالت الجهود متواصلة لإيقاف باقي أفراد العصابة.

حميد بن التهامي (مكناس)