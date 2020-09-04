محاكمة هاتك عرض تلميذة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء المقبل، في ملف جنائي يتابع فيه متهم من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر مع استعمال العنف والاختطاف والتهديد والنصب. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد عمرن، أن والدة الضحية، تقدمت أمامها بشكاية، أوضحت فيها أن ابنتها التي تتابع دراستها بإحدى المدارس القروية لم تعد منها.

وتوصلت الضابطة القضائية بمكالمة من سائق سيارة أجرة، أكد فيها أنه عثر على التلميذة وهي في حالة نفسية مزرية. وصرحت الضحية أنها تركت هاتفها عند صديقتها، واتصل بها المتهم وأخبرها أنه يود تسليمها هاتفها وحدد معها موعدا. وأضافت أنه التحق بها عبر دراجته النارية في الوقت والموعد المحدد، وأخبرها أن الهاتف لدى ابن عمه، وعليهما الالتحاق به لاسترجاعه. وبعد استدراجها اقتادها إلى قنطرة ونزع ملابسها ومارس عليها الجنس تحت الإكراه، وتركها هناك وقضت الليلة في حفرة مخافة تعرضها للأذى.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)