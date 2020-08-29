إعادة البث التلفزيوني تثير الجدل

نقابات اتهمت ״دار البريهي״ بخرق القانون والشركة تعتبر الإجراء تشجيعا لتسويق الإبداع

فجرت مجموعة من النقابات الفنية، أخيرا، جدلا بخصوص إجراءات جديدة اتخذتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة, بشأن حقوق إعادة بث المصنفات السمعية البصرية.

واعتبرت النقابات، التي وحدت موقفها في بلاغ، أن الإجراءات الجديدة لدار البريهي والتي تنص على تعويض مباشر للمنتجين المنفذين عن حقوق إعادة البث وتكليفهم بتوزيع حصة 50 في المائة على أصحاب هذه الحقوق، إجحاف في حق المؤلفين والمبدعين.

وأكدت النقابات أن هذه الإجراءات التي اتخذت في طلبات العروض الأخيرة من خلال تعديلات لطلبات العروض المتعلقة ببرامج رمضان 2021،تعد خرقا للقانون لتعارضها مع اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يعد الهيأة القانونية الوحيدة الموكول لها حصرا استخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب.

وشددت النقابات على عدم قانونية هذا الإجراء المتخذ “ولو كان بمبرر محمود يسعى لمساعدة الفنانين، وكان من الأفيد، لبلوغ هذا المقصد أن يتم عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في ما يخص حقوق الملكية الفنية والأدبية، والعمل بالمقابل، لخدمة الفنانين في مجال إنجاز الأعمال الفنية، إذ تملك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حق التدخل باعتبارها منتجا، عبر الزيادة في أجور فنانين يتقاضى أغلبهم أجورا غير مناسبة لطبيعة العمل الذي يقومون به، ومحاربة الاحتكار وتشجيع تكافؤ الفرص والتنافسية، عبر تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية وإعمال الأولوية في تشغيل حاملي بطاقة الفنان، وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالعقود النموذجية والحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وفق القانون وغيرها من الإجراءات”. كما اعتبرت أن “تكليف المنتجين المنفذين باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، زيادة على عدم قانونيته، يطرح مسألة أهلية هذه المقاولات القانونية والتدبيرية والتقنية في كيفية توزيع هذه المستحقات بشفافية، علما أن أية مساعدة أو اهتمام بالفنان المغربي من قبل الشركة الوطنية سيكون مرحبا بها خارج منظومة وقاموس الملكية الفنية والأدبية التي لها آلياتها وإجراءاتها القانونية التي تضبطها”.

من جانبه قال مصدر مأذون من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذا لقرارات فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة، تطمح، عكس ما يقال، لتمتيع الفنان المغربي بكامل حقوقه تطويرا للمجال وتحقيق الإشعاع الثقافي وتطوير إمكانات الشركة الوطنية التمويلية. كما تسعى الشركة من خلال مجموعة من التغييرات التقنية الرفع من قيمة المنتوج انطلاقا من التجربة الميدانية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه التغييرات التي قررتها الشركة الوطنية، تسعى أيضا إلى منح المنتجين إمكانية تسويق الانتاجات على المستوى الدولي، إذ أصبح للمنتج التنفيذي إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لتسويق منتوجه دوليًا، بعد البث الأول وبعد موافقة الشركة الوطنية.

عزيز المجدوب