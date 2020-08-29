رأسية الكرتي غيرت قوانين “كاف”

مآس رياضية هزت العالم 7

الترجي التونسي منع من الاستقبال على ملعبه برادس لافتقاده شروط السلامة

تعرضت الرياضة العالمية لهزات عديدة، وبقيت نقطة سوداء في تاريخها، بعدما وجه فيروس كورونا ضربة لأغلب الرياضات بسبب الحجر الصحي وتوقف النشاط لفترة معينة. أبرز هذه الأحداث، فضيحة الدوري الإيطالي “كالشيو بولي”، الذي ورط كبار الدوري في فضيحة تلاعبات لم يسبق لها مثيل، وكارثة ملعب هيسل، التي ضربت مصداقية الاتحاد الأوربي لكرة القدم، وتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، لسنة كاملة. في هذه الحلقات، سنتوقف عند أبرز الأحداث التي وسمت الرياضة العالمية، وستبقى نقاطا سوداء في تاريخها.

عبد الإله المتقي

الترجي التونسي منع من الاستقبال على ملعبه برادس لافتقاده شروط السلامة

غيرت رأسية وليد الكرتي في مرمى الترجي، لحساب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2018، مجرى تاريخ الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي غيرت قوانينها، وحذت حذو مختلف الاتحاد القارية الأخرى، من خلال إجراء نهائيي عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية بملعب محايد.

وشهد ملعب رادس بالعاصمة التونسية خروقات عديدة في السنوات الأخيرة، إلى أن جاءت مباراة الوداد لتضع حدا لجبروت التونسيين في المنافسات القارية.

ورغم أن المحكمة الرياضية الدولية “طاس”، مازالت لم تقل كلمتها في النهائي الفضيحة، إلا أن “كاف” غيرت ترسانة قوانينها، وأصبحت تلعب نهائيي البطولتين القاريتين على أرض محايدة، على غرار نسخة الموسم الحالي.

وما فتئت رأسية لكرتي تطارد الترجي إذ منذ ذلك الحين والكرة التونسية تحت مراقبة “كاف”، الأمر الذي أفقدها هيبتها سواء في ما يتعلق بتأهل أنديتها لكأس الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا، أو التقارير التي رفعت إلى المشرفين على الشأن الكروي بالقارة السمراء، والتي حملت في طياتها استحالة الاستقبال على أرضية ملعب رادس بالعاصمة تونس، لدواع أمنية يعلمها كل من زار الملعب أو شاهد الأحداث التي ترافق كل مباراة تستقبل على أرضه، وعليه سيكون على الاتحاد المحلي لكرة القدم البحث عن ملاعب خارج تونس، حتى يتسنى لأندية العاصمة والمنتخب المشاركة في المسابقات الإفريقية وإكمال التصفيات.

وجهت “كاف” صفعة قوية للترجي التونسي بمنعه من اللعب على أرضية ملعب رادس بالعامصة التونسية، خلال مشاركاته الإفريقية بعصبة الابطال، أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد الأحداث التي ترافق كل مباراة يستقبل فيها. وترى “كاف” في هذا الملعب والعديد من الملاعب الأخرى بتونس عدم احترامها للشروط القانونية للسلامة التي يشترطها الجهاز الوصي على كرة القدم بالقارة السمراء، وبذلك تكون ضربة موجعة للكرة التونسية على المستوى الإفريقي.

وبات الترجي التونسي بعد فضيحة رادس بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والقصة الشهيرة “للفار” وما رافق اللقب المسروق، أمام الوداد الرياضي، يعيش الجحيم والضغوطات من كل الجهات، فرأسية لاعب الوداد عرت الكثير من الأشياء التي كانت تحدث برادس من الشغب الجماهيري، إذ أن الوداد والأهلي المصري وأندية أخرى، خرجت من الملعب تحت رحمة رجال الأمن والجنود، في تحد صارخ لقوانين الروح الرياضية المعمول بها على المستوى العالمي.

كما تلقى النادي التونسي قرارا صادما، بمنعه من الاستقبال على ملعبه برادس، لافتقاده شروط السلامة، حسب ما عاينته لجنة الوقاية و السلامة داخل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ما سيجعله مكرها على البحث عن ملعب آخر يستقبل فيه مبارياته الإفريقية، وقد يتعداه ليشمل المنتخب التونسي، الذي عادة ما يستقبل منافسيه على أرضية هذا الملعب، ولن يسمح باللعب عليه إلا بموافقة “كاف”، حين تتم المصادقة عليه بعد إقامة التعديلات اللازمة عليه.