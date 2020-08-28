الوداد يقترب من ضم بوفتيني وبعدي

اقترب الوداد الرياضي من حسم صفقتي سفيان بوفتيني وكريم بعدي، لاعبي حسنية أكادير.

وذكر مصدر مطلع أن المفاوضات بين الأطراف قطعت أشواطا بعيدة في أفق انتقال اللاعبين للوداد، ولم تعد تفصلهما عن القلعة الحمراء سوى جزئيات بسيطة.

ورفض حسنية أكادير، في العديد من المناسبات، تسريح نجومه، إلا أن الأزمة المالية التي يجتازها وتشبث الوداد بإتمام الصفقتين، فرضا عليه تغيير رأيه.ومن المقرر أن يعقد الفريقان في الساعات القليلة المقبلة، اجتماعا للحسم في الصفقتين، على أن يلتحق اللاعبان بالوداد بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.

ويدخل الوداد سوق الانتقالات بقوة، بعد أن اقترب من حسم صفقة أيوب سكومة، وباشر اتصالاته ببوفتيني وبعدي، في انتظار الإعلان عن باقي الصفقات بعد نهاية العصبة الإفريقية التي ستحدد معالم الفريق الموسم المقبل.

نور الدين الكرف