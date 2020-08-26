جامعة فاس تعلن تأجيل الامتحانات

أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن تأجيل انطلاق امتحانات الدورة الربيعية المقررة سابقا في الأسبوع الأول من شهر شتنبر إلى موعد لاحق بالنسبة لكل المسالك بكل المؤسسات التابعة للجامعة.

وأوضح بلاغ للجامعة، أن القرار صدر إثر عقد مجلس التنسيق للجامعة اجتماعا خصص لمناقشة تنظيم امتحانات الدورة الربيعية والتدابير الاحترازية الواجبة لمنع تفشي وباء كورونا، وكذلك على ضوء البلاغ الإخباري لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول استكمال الموسم الجامعي 2019/2020 و الإعداد للدخول الجامعي 2020/2021.

وأكدت الجامعة في ذات السياق، إجراء امتحانات الدورة الربيعية عن بعد للموسم الجامعي 2019-2020 في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وفي مسالك الإجازة المهنية و الماستر و الماستر المتخصص في كل المؤسسات ذات الإستقطاب المفتوح.

وأشار البلاغ إلى أنه ستفتح قريبا منصة التسجيل القبلي للامتحانات الحضورية لمسالك الإجازة الأساسية على البوابة الالكترونية للجامعة وستتيح للمترشحين إمكانية اختيار مركز القرب الذي سيمتحنون فيه.

وستعلن كل مؤسسة جامعية في الأيام القادمة عن الجداول التفصيلية والتدابير التنظيمية لهذه الامتحانات عن بعد أو حضوريا، وفق ما ستقرره هياكلها.

وشدد بلاغ الجامعة على أن كل طالب مصاب بفيروس كورونا مطالب بالتصريح بذلك عبر منصة التسجيل القبلي للامتحان من أجل تمكينه لاحقا، بعد شفائه من المرض، من اجتياز الامتحان. وكل من له علم بإصابته ولم يصرح بحقيقة وضعه الصحي وتقدم مع ذلك لاجتياز الامتحان يعرض نفسه للعقوبات الإدارية و الجنائية الجاري بها العمل.