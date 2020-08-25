إيقاف مروج بعد حفل خطوبة

تمكنت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، ضواحي مراكش، أخيرا، من إلقاء القبض على شخص حديث الخروج من المؤسسة السجنية، قرب دوار “إمزيلن” بجماعة مزوضة، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي كيلوغرام واحد.

وأكد مصدر مطلع أن عناصر الدرك توصلت إلى معلومات تفيد عودة المعني بالأمر إلى ترويج المخدرات، ليجري تعقبه ونصب كمين انتهى بإيقافه.

وأضاف المصدر أن الموقوف سقط في يد الدرك مباشرة بعد مغادرته حفل الخطوبة الذي أقامه بمسكن خطيبته بالدوار المذكور، لتكتشف عناصر الدرك أن المعني بالأمر كان يحمل كيسا بلاستيكيا به كمية من “الحشيش” معد للترويج. وجرى اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك الملكي حد مجاط، والاستماع إليه في محضر قانوني وفق المنسوب إليه، مع وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة.

ع. ب (مراكش)