اعتقال مختطف قاصر بمراكش

اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، ضواحي مراكش، مساء السبت الماضي، شخصا على متن دراجة نارية، بعد أن ضبط برفقة فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، اختفت عن الأنظار، صباح اليوم نفسه.

وأفادت مصادر مطلعة أن والدي الطفلة القاصر اكتشفا اختفاء ابنتهما عن المنزل، ليضعا شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي، وجرى التفاعل مع شكايتهما، إذ انخرطت عناصر الدرك في البحث عن القاصر ومختطفها المفترض. وأضافت المصادر أن أبناء الحي وجيران والدي القاصر، انخرطوا بدورهم في عملية البحث، ليتمكنوا من العثور على الطفلة برفقة شخص على متن دراجة نارية، قرب قناة الري “زرابة”، قبل أن تحل عناصر الدرك بالمكان لتعتقل المختطف. وأضافت المصادر أن المعني بالأمر البالغ من العمر 30 سنة، متزوج ويسكن بمنطقة تامصلوحت، اعترف أثناء الاستماع إليه بمقر الدرك، بأنه اختطف الفتاة بغرض ممارسة الجنس عليها. وجرى وضع الشخص الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضه على العدالة ومتابعته، من أجل المنسوب إليه.

عادل بلقاضي (مراكش)