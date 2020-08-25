قتل نادل داخل مقهى بمكناس

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، صباح السبت الماضي، شخصا للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت داخل مقهى بحي برج مولاي عمر بمكناس. ووفق مصادر عليمة، فإن المشتبه فيه المعروف ب”العميم” البالغ من العمر 64 سنة بائع سجائر بالتقسيط، اختلف مع نادل المقهى المذكور، بعدما منعه من بيع السجائر داخلها، قبل أن يتطور الخلاف بين الطرفين لاعتداء جسدي، إذ وجه المشتبه فيه طعنة قاتلة لغريمه بسكين من الحجم المتوسط على البطن سقط إثرها الضحية مضرجا في الدماء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة.

ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة من قبل العناصر الأمنية والشرطة العلمية, من إيقاف المشتبه فيه قرب مسرح الجريمة وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الشنيع, في حق النادل (سعيد) الثلاثيني، وهو متزوج وأب لطفلين وزوجته حامل.

حميد بن التهامي (مكناس)