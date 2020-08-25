جلسة خمرية تنتهي بقتل

الضحية لقي حتفه بعد خلاف مع رفيقيه أثناء احتسائهم الكحول

اهتز حي عين إيطي بمراكش، السبت الماضي، على وقع جريمة قتل، ذهب ضحيتها شاب بعد طعنه بواسطة السلاح الأبيض، على يد رفيقيه في جلسة خمرية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجريمة تمت بشكل مفاجئ أثناء جلسة خمرية جمعت الضحية وشخصين آخرين، قبل أن يدخل في خلاف معهما، بعد أن فعل الخمر فعلته بهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الخلاف تطور إلى مشادات بين الهالك وغريميه، قبل أن يقوم أحدهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.

وأوردت مصادر متطابقة، أنه بمجرد أن استوعب الجاني ورفيقه الثاني خطورة الجرم، الذي ارتكباه، قررا ترك الهالك مضرجا في دمائه، ليفرا من مسرح الجريمة لتفادي الاعتقال والمساءلة القضائية.

وبعد حلول الصباح، عثر المارة على الضحية مضرجا في دمائه، وهو ما حدا بهم إلى إشعار الشرطة وسيارة الإسعاف، ليتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، إلا أن خطورة الإصابة التي تعرض لها عجلت بإزهاق روحه، رغم محاولات إنقاذه.

وأمام تطورات القضية، استنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها، من شرطة قضائية وعلمية وتقنية بمسرح الجريمة، إذ تم القيام بأبحاث ميدانية وعلمية للاهتداء إلى هوية المشتبه فيهم، كما باشرت تحقيقا معمقا في القضية، إلى أن توصلت إلى هوية شخصين مشتبه فيهما بالوقوف وراء عملية القتل.

وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، تمكنت من اعتقال المشتبه فيه الأول، يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، إذ تم إيقافه وهو في حالة سكر متقدم.

وتم إيقاف المشتبه فيه الأول، بعد أن أسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية عن تشخيص هوية شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة القتل، وهو ما ساعد العناصر الأمنية على إيقاف المتهم الأول، بينما مازال البحث جاريا لإيقاف الثاني، إثر تمكنه من الهروب إلى وجهة مجهولة.

وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وخلفيات الجريمة وظروف وقوعها، وما إن كانت تتعلق بخصام طارئ، أو بفعل مدبر ناتج عن تصفية حسابات.

وتقرر وضع الموقوف الأول تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بينما تواصل الشرطة تحرياتها لإيقاف المتهم الثاني ووضع حد لعملية فراره.

محمد بها