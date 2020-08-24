نواب “البام” يطالبون بالترخيص للقطاع الخاص في مراكش لإجراء التحاليل

اعتبر نواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الضغط على مختبرات وزارة الصحة في إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كوفيد 19 يجب أن يتم تعزيزه بالقطاع الخاص.

وطالب نواب “البام” بالترخيص للقطاع الخاص بإجراء التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كوفيد19، إذ اعتبر رئيس نواب الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة خالد آيت الطالب، أن التزايد المهول والخطير لعدد الحالات المصابة ب كوفيد19، وعجز المختبرات التابعة لوزارة الصحة، عن القيام بأكبر عدد من الفحوصات والتحليلات المخبرية للمشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس الفتاك قد يفاقم من الوضعية الصحية بمراكش.

وأضاف العبدي في السؤال الكتابي، الذي توصل به الموقع، أن عدم التمكن من احتواء هذه الأزمة، في الوقت الذي توجد فيه العديد من المختبرات التابعة للقطاع الخاص والتي يمكنها المساهمة في تسهيل عملية إجراء التحليلات المخبرية للعديد من المشتبه بهم بالمنطقة، متسائلا عن الأسباب والحيثيات التي اعتمدتها وزارة الصحة في عدم الترخيص لمختبرات القطاع الخاص للقيام بالتحليلات المخبرية للمشتبه في إصابتهم بكوفيد19 في ظل عجز ومحدودية أداء المختبرات التابعة للقطاع العام.

ياسين قطيب