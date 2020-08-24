تفاصيل الوضعية الوبائية بالمغرب ليوم الإثنين 24 غشت 2020

لأول مرة منذ أسابيع، ينخفض عدد الحالات المؤكدة المسجلة يوميا في بلادنا، عن 1000 حالة، حيث سجل اليوم الإثنين 24غشت 903 إصابة مؤكدة ليبلغ مجموع عدد الحالات المؤكدة المسجلة في بلادنا منذ أول ظهور للفيروس بالمغرب 53252 حالة.

وبالإضافة إلى الإنخفاض في الحالات المؤكدة ، انحسر الوباء في جهتين وهما :جهة العيون الساقية الحمراء ،وجهة كلميم واد نون .

من جهة أخرى تم تسجيل 32حالة وفاة، خلال 24ساعة لبستقر معدل الفتك في 1،7 في المائة. وبعدد الوفيات المسجلة هذا اليوم ،ارتفع مجموع عدد الوفيات المسجلة في بلادنا، إلى 920حالة.

و توزعت الوفيات كما يلي:

◇مراكش:11وفاة.

◇الدارالبيضاء:5وفيات.

◇فاس :4حالات وفاة.

◇تطوان:3حالات وفاة.

◇الرباط:2حالة وفاة .

◇طنحة:2حالة وفاة.

وسجل في كل من :سلا،برشيد،كرسيف ، قلعة السراغنة ،ومكناس حالة وفاة واحدة في كل منها.

و لازالت الحالات الحرجة مرتفعة بشكل مقلق. وبلغ عدد الحالات التي ترقد في أقسام الإنعاش، 170حالة حرجة، من بينها 33حالة خطرة تحت التنفس الإختراقي .

وبخصوص حالات التعافي، أكدت وزارة الصحة ، بأنه تم تسجيل 1135حالة تعافي ، وهو مؤشر إيجابي آخر، يتم تسجيله إذ لأول مرة أيضا، يتم تسجيل عدد أكبر من عدد الحالات المؤكدة.

وبلغ بذلك، مجموع عدد حالات التعافي اليوم 37478حالة.

وانخفضت الحالات النشطة سواء تلك التي تعالج في مستشفيات كوفيد-19، أو في منازل المصابين، هذا اليوم إلى 14854حالة، بعدما كانت بلغت يوم أمس، 15118حالة.

وتوزعت الإصابا 903المسجلة، اليوم الإثنين 24غشت،على الشكل التالي:

■جهة الدارالبيضاء سطات:290حالة.وتوزعت كما يلي:

¤الدارالبيضاء الكبرى:261 حالة.

¤النواصر :14حالة.

¤مديونة :5حالات.

برشيد:5حالات.

¤بن سليمان :3حالات.

¤المحمدية:2حالة.

■جهة مراكش آسفي:159حالة.توزعت كما يلي:

مراكش:71حالة.

قلعة السراغنة:52حالة.

الصويرة:20حالة.

اليوسفية:12حالة.

الرحامنة:4حالات.

■جهة فاس مكناس:138حالة.توزعت كما يلي:

¤فاس:77حالة.

مكناس:33حالة.

¤إفران:15حالة.

¤تازة:7حالات.

¤صفرو:3حالات.

بولمان:2حالة.

مولاي يعقوب:1حالة.

■بني ملال خنيفرة::103حالة.

توزعت كما يلي:

¤بني ملال:79حالة.

الفقيه بن صالح:14حالة.

¤خنيفرة :8 حالات.

¤خريبكة:2حالة.

■جهة الرباط سلا القنيطرة:81 حالة.توزعت كما يلي:

¤سلا:35حالة.

¤القنيطرة :23حالة.

¤الرباط :16حالة.

¤الصخيرات اتمارة:6حالات.

¤سيدي قاسم:1حالة.

■جهة درعة تافيلالت:34حالة.توزعت كما يلي:

¤وارزازات:26حالة.

¤زاكورة:6حالات.

¤تنغير:2حالة.

■جهة طنجة الحسيمة تطوان:31حالة.توزعت كما يلي:

¤طنجة:7حالات.

¤تطوان:6حالات

¤العرائش:6حالات.

¤شفشاون:5حالات.

¤المضيق لفنيدق:3حالات.

¤الحسيمة:2حالة.

¤الفحص انجرة:1حالة.

■جهة سوس ماسة:30حالة.توزعت كما يلي:

¤أكادير :25حالة.

¤إنزكان:4حالات.

■الجهة الشرقية:24حالة.توزعت كما يلي:

¤وجدة:11حالة.

¤كرسيف:8حالات.

¤بركان :5حالات.

■جهة الداخلة وادي الذهب:13حالة سجلت كلها في الداخلة.

وتتوزع الإصابات ،في الجهات على الشكل التالي:

1-جهة الدار البيضاء سطات 14964حالة.

2-جهة طنجة الحسيمة تطوان: 9202حالة.

3جهة مراكش آسفي:8590حالة

4جهة فاس مكناس:8158حالة.

5-جهة الرباط سلا القنيطرة: 4846حالة.

6’جهة بني ملال خنيفرة : 2205حالة.

7- جهة درعة تافيلالت:1917.

8جهة العيون الساقية الحمراء:973حالة.

9جهة الشرق :958 حالة.

10-جهة سوس ماسة:. 916حالة

11-جهةالداخلة وادي الذهب:288حالة.

12-جهة كلميم واد نون :235حالة.