مراقبة صارمة على لاعبي الجيش

فرضت إدارة الجيش الملكي مراقبة صارمة على اللاعبين بالمركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا، حيث يخضعون للحجر إلى نهاية الموسم الجاري.

ورفض الفريق العسكري تسريح لاعبيه وأطره بعد تأجيل مباراته أمام اتحاد طنجة، كما كان مقررا في سياق الإجراءات الاحترازية، التي قررت إدارة النادي العمل بها للحيلولة دون تسلل فيروس كورونا المستجد.

ويمنع على اللاعبين الاحتكاك بباقي الموظفين والعاملين الموجودين في المركز، أو مغادرته، كما أن القرار يسري على الطاقم التقني والإداري وباقي العاملين بالفريق.

عيسى الكامحي