الأولى باك…تأجيل عمل اليوم إلى الغد

بعد تأجيله في يونيو الماضي إلى حين شتنبر المقبل، أجلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من جديد الامتحان الجهوي الموحد، إلى وقت لاحق، دون تحديد تاريخ معلوم، رغم أهميته التي تكاد توازي قيمة الباكلوريا، خاصة أنه يشكل نسبة 25 بالمائة من النقطة الإجمالية بالنقطة النهائية للباكلوريا، ويعتبر اجتياز هذا الامتحان هاما بالنسبة إلى كثيرين، لأن كل شعبة معينة تجتاز أزيد من ثلاث مواد، تجنبا لتراكمها في السنة الثانية من الباكلوريا.

وقالت الوزارة الوصية في بلاغ حديث، إنه بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق، بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية، التي تعيشها المملكة. وفي الوقت الذي قررت فيه الوزارة تأجيل الامتحان، أقرت الدخول الدراسي الجديد، في سابع شتنبر المقبل، وسيضطر تلاميذ السنة الثانية الباكلوريا هذه السنة، إلى الاكتراث لأمر الامتحان الموحد رغم الضغط الكبير الذي يكون عليهم في هذه السنة النهائية، والمجهود الكبير أيضا الذي يتطلبه الحصول على شهادة الباكلوريا، بميزة جيدة.

وتطرح الكثير من السيناريوهات، من قبل الأسر والتلاميذ، من قبيل إلغاء الامتحان الموحد، واحتساب نقطة السنة الثانية باكلوريا وحدها، دون احتساب نسبة 25 بالمائة التي تشكلها نقطة الامتحان الموحد، رغم أن هذا الأمر لا يوفر تكافؤ الفرص، بالنظر إلى أن بعض التلاميذ يعولون على هذه النقطة من أجل الاستعانة بها للرفع من نقطة “الباك”. وأما السيناريو الثاني المطروح، هو أن التلاميذ سيستمرون في الدراسة بشكل عادي هذه السنة، إلى حدود العطلة البينية، وتقوم الوزارة في حال توفرت الظروف، ببرمجة هذا الامتحان.

ولن تكون أيا من هذه المقترحات والسيناريوهات المطروحة في صالح التلاميذ، سواء ألغي الامتحان أو تمت برمجته في تاريخ آخر، لأن تأجيل عمل اليوم إلى الغد، غالبا ما يكون كارثيا في النتائج، خاصة أن جزءا كبيرا من التلاميذ كان يحضر لهذا الامتحان، وحاول توفير كافة الشروط المعرفية والنفسية، التي ستمكنه من اجتياز الامتحان، إلا أن كثرة التسويف والتأجيل غالبا ما تكون لها نتائج عكسية. وأما من جهة أخرى، لن يكون لدى التلاميذ الوقت الكافي من أجل التحضير الجيد لهذا الامتحان، بسبب ضغط الامتحانات والفروض العادية، إضافة إلى الامتحان الوطني الموحد.

عصام الناصيري