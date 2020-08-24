سارة في “إسعاف يونس”

تعود الفنانة سارة سلامة للساحة الفنية، بعد غياب لمدة عامين، لتشارك في بطولة مسلسل “إسعاف يونس” بطولة محمد أنور. وقدمت سارة سلامة آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الوصية” سنة 2018، مع النجمين أكرم حسني وريم مصطفى، وشارك في بطولته أحمد حلاوة، وخالد كمال، ومحمد جمعة، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

أغان جديدة لدوللي

تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لتحضير 4 أغنيات جديدة، الأولى والثانية للأطفال، والثالثة تحمل طابعا اجتماعيا، والرابعة اختارت أن تكون رومانسية. ومن المقرر أن تطرح الفنانة دوللي شاهين أغانيها على فترات متباعدة على قناتها الرسمية على “يوتيوب”. ومن جهة أخرى، ستؤدي دوللي شاهين أغنية جديدة بعنوان “الحاجة دعيالك” في أحداث فيلمها الجديد “عيد جواز”، الذي تم الانتهاء منه منذ فترة.