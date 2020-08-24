الطوارئ تهزم العمال

كشفت الساعات القليلة، التي تلت الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة لمناسبة ذكرى 20 غشت، أن الإدارة الترابية لم تواكب متطلبات حالة الطوارئ الصحية، إذ تهافت العمال على تعليمات قصد إصدار قرارات بالإغلاق خارج السياق حولت العمال إلى “علب صوتية”، وفتحت المجال أمام تشكل بؤر إتاوات خرقت جبهة الحرب على وباء كورونا.

وسجلت 48 ساعة الماضية قرارات إغلاق شاردة غرد عمالها خارج سرب التعبئة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الملك في خطاب الخميس الماضي.

وبدت مظاهر التخبط والارتباك بعيدة عن منطق الصرامة في تنفيذ مقتضيات واضحة عامة وعمومية من قبل رجال سلطة يفترض أنهم لبسوا بذلة عسكرية ترفعهم فوق شبهات تصفية الحسابات الضيقة وتخرجهم من دائرة ضباط الاحتياط إلى جنود في مواجهة خطر الجائحة.

وحاولت قرارات متهافتة لعمال تدارك التأخر المسجل بالمقارنة مع عمالات أخرى، إذ وفي الوقت الذي كانت تخضع فيه مدن لإجراءات عزل شامل عن بقية التراب الوطني، وصل حد انتشار وحدات من الجيش ولا يسمح بالتنقل منها وإليها إلا برخص استثنائية مشددة، اختار عمال في جهات أخرى سبيل إجراءات تخفيف حذر، في حين أظهر آخرون تسامحا مشبوها في إعمال مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

ووصلت تناقضات الإدارة الترابية في التعامل مع الحجر حد ظهور محميات أصبح الحكم فيها على هوى الباشوات، إذ كشفت مصادر متطابقة من مجالس بلديات أن رجال سلطة يبيعون “صكوك غفران” ضد قرارات إغلاق تم اتخاذها في فترة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية التي نصت على إغلاق المقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات الرياضية والقاعات السينمائية من أجل الحد من انتشار عدوى مرض كورونا المستجد. وتورط رجال سلطة في مستنقع الكيل بمكيالين تجاه قرارات إغلاق اتخذت من قبل القوة العمومية المكلفة بالمراقبة وأعلم بها رؤساء الجماعات المعنية كما هو الحال في تراب جماعة تيط مليل التابعة لتراب عمالة مديونة، إذ توصلت البلدية بطلبات إغلاق مقاه وسحب رخص مزاولة النشاط فيها، ثم تفاجأ أعضاء المجالس بحصول بعضها على عفو من الباشا يبيح لأصحابها معاودة الاشتغال دون أي عقوبة أو حتى إنذار.

ولم يخرق الباشا المذكور مقتضيات الحجر الصحي فقط بل تحدى شكايات سكان جنان الياسمين أدانوا فيها السلوك الذي ينهجه مسير مقهى جعلها منها تجمعا لـ”المنحرفين” وسبق أن تمت مداهمتها إبان فرض الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل وأسفرت العملية على إيقاف 6 زبائن بينهم مبحوث عنه، إضافة إلى المسير وإحالتهم على المحكمة، رغم ذلك ألغي قرار سحب الرخصة، تماما كما وقع في حالات أخرى أشهرها مقهى توجد بتجزئة بدر في تراب البلدية المذكورة.

واستعمل رجال سلطة آخرون ذريعة الحملات التحسيسية لمواجهة كورونا لغض الطرف عن خروقات التعمير كما يحدث حاليا في تراب قيادة سيدي موسى بنعلي التابعة لعمالة المحمدية، حيث اختلطت تحذيرات بمكبر الصوت من الفيروس بضجيج أوراش البناء العشوائي.

ياسين قُطيب