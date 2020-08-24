وفاة ثريا جبران الفنانة والوزيرة الأسبق للثقافة

انتقلت إلى رحمة الله، مساء اليوم الإثنين، ثريا جبران الفنانة والوزيرة الأسبق للثقافة بعد صراع مرير مع المرض.

والراحلة من مواليد 1952 بالبيضاء ممثلة مسرحية وسينمائية مغربية، شغلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة المغربية سنة 2007، لتصبح أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي.

تألقت الراحلة على خشبة المسرح البلدي باعتبارها فنانة، وأثناء توليها مسؤولية الوزارة أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي للفنانين، من خلال مجموعة من التدابير كقانون الفنان وبطاقة الفنان والتغطية الصحية للمشتغلين في هذا القطاع.