الظلام يخيم على عين الشق بالبيضاء

يخيم الظلام منذ شهور على شارع عبدالرحمان بن موسى بتجزئة سفيان بمنطقة سيدي معروف أولاد حدو ( عمالة مقاطعة عين الشق)، إذ فضل المسؤولون استمرار الظلام ليلا وترك المواطنين يواجهون مصيرا مجهولا وعرضة للسرقة. وطرح عدد من المواطنين علامات استفهام على مسؤولي مجلس مدينة البيضاء و “إخوانهم ” بمجلس مقاطعة عين الشق والساهرين على تدبير الشأن المحلي، وتركهم سكان تجزئة سفيان وإقامة شيماء عرضة للظلام رغم أن شعار الحزب المسير للمقاطعة له شعار “المصباح”. والتمس عدد من المتضررين في لقاء مع “الصباح” تدخل المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة عين الشق لوضع حد لمعاناة السكان ومستعملي شارع عبدالرحمان بن موسى، وإضاءة الشارع بإعادة تشغيل مصابيح الأعمدة الكهربائية المهترئة. سليمان الزياني (عين الشق)