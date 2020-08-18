الحداد: لم أنل فرصتي بالرجاء

مدافع الفريق قال إنه لا يفكر في العودة إلى هولندا ومازال قادرا على العطاء

قال إلياس الحداد، مدافع الرجاء الرياضي، إنه للأسف لم ينل فرصته كاملة داخل الفريق، رغم أنه سعيد بالدفاع عن ألوانه. وأوضح الحداد، في حديث ل»الصباح»، أن مستوى كرة القدم بالمغرب تطور كثيرا بفضل المجهودات التي تبذلها الأندية والجامعة، واعتبر البطولة الوطنية الأفضل قاريا، وتضاهي بعض الدوريات الأوربية. وكشف الحداد، أنه يفكر في ولوج عالم التدريب، مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية، لكنه تأسف لعدم المشاركة في دورات تكوينية هنا بالمغرب، بسبب عامل اللغة، لذلك سيكون مضطرا للعودة إلى هولندا بعد نهاية مسيرته الكروية. في ما يلي نص الحوار:

كيف تقيم تجربتك في البطولة الوطنية؟

أعتقد أنها كانت مفيدة بدرجات متفاوتة، بين الرسمية رفقة الجيش، والاحتياط بالرجاء، لكن على كل حال أنا سعيد بخوض هذه التجربة، التي منحتني فرصة التعرف على مستوى البطولة عن قرب.

كيف وجدت الدوري المحلي؟

أرى أنه من بين الأفضل قاريا، إن لم يكن الأحسن بشهادة المتتبعين، ويضاهي بعض الدوريات الأوربية، بفضل مستوى اللاعبين التقني، خصوصا تطور البنية التحية، التي أولتها الجامعة أهمية كبرى، وقد نجحت في مسعاها.

سيكون لمستوى البطولة، شأن كبير مستقبلا، إذا واكبت الأندية المجهودات التي تبذلها الجامعة في سبيل الرقي بهذه اللعبة، وقد لا حظنا كيف وصلت أربعة أندية إلى نصف نهائي المنافسة القارية.

لماذا لا تظهر كثيرا بقميص الرجاء؟

إنها اختيارات المدربين، التي أحترمها، مع أنني واثق من إمكانياتي وقدرتي على الدفاع عن قميص الرجاء، الذي أتشرف باللعب لفريق بقيمته، ما يمنحني فرصة الاحتكاك بأندية كبيرة سواء على المستوى القاري أو العربي.

قدمت من الاحتراف الأوربي إلى اللعب في البطولة، أين لمست الفرق؟

على المستوى التقني لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا، إنما على المستوى التنظيمي، ينتظرنا عمل كبير، سنكتبه مع مرور السنين، ولدي اليقين أننا في الاتجاه الصحيح، وسنصبح أقوى البطولات القارية، وسننافس دوريات أوربية.

هل اللعب للفريق الأخضر أمر صعب؟

صحيح أن الرجاء يتوفر على لاعبين جيدين، لكن ذلك لا يمنع من النجاح فيه، خصوصا إذا توفرت الظروف المناسبة، وأنا شخصيا أعتقد أنه لم يتم منحي الفرصة كاملة، ومع ذلك فأنا سعيد بالدفاع عن فريق بقيمة الرجاء.

وماذا عن العقد الذي يربطك بالفريق؟

ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري، ومازلت أنتظر مفاتحتي في الموضوع، وإذا لم يكتب لي مواصلة مسيرتي مع الرجاء، فإنني سأبحث عن الفريق الذي يناسب إمكانياتي وتطلعاتي.

هل تفكر في العودة إلى الدوري الهولندي؟

في الوقت الحالي لا، رغم أنه لدي عروض. أنا شغوف باللعب في بلدي، وإذا تلقيت عرضا يناسبني في حال لم أستمرر مع الرجاء، فالأكيد أنني سأستمر، خصوصا أنني مازلت أشعر بالقدرة على العطاء.

ألا تفكر في ولوج مجال التدريب؟

أكيد في يوم من الأيام، سأكون مضطرا لولوج هذا العالم، لكن ليس في الوقت الحالي، الذي أشعر فيه أنني مازلت قادرا على العطاء. كنت أتمنى أن أشارك في دورة تكوينية بالمغرب، لكن للأسف عامل اللغة لا يساعدني، لذلك سأكون مجبرا على العودة إلى هولندا من أجل التحصيل، مع أنني كنت أتمنى أن يحدث ذلك هنا بالنظر إلى الظروف التي توفرها الجامعة.

أجرى الحوار: نور الدين الكرف

في سطور

الاسم الكامل: إلياس الحداد

تاريخ الازدياد: 1 مارس 1989 بدوردريخت

الفريق الحالي: الرجاء الرياضي

مكان اللعب: مدافع أوسط

الأندية التي لعب لها: سيسكا صوفيا وأزد ألكمار ودوردريخت والجيش الملكي