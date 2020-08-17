مرضى كوفيد… فوضى وارتباك

نتائج محيرة لمُسحات الأنف ومصابون يبحثون عن سرير ثلاثة أيام

أظهرت حالات إصابة بكورونا سجلت في الأيام الثلاثة الماضية، أن مسحة الأنف، أو “التحليلة” التي تكلف 600 درهم، “خادعة” وليست كافية لتأكيد الإصابة بالفيروس، إذ أن أشخاصا جاءت نتائجهم سلبية، رغم ظهور الأعراض عليهم، عبر معاناتهم ضيق التنفس والسعال، وآخرين كانت نتيجتهم إيجابية، وشرعوا في أخذ الدواء، قبل أن يعيدوا إجراء التحاليل ويتم تأكيد خلوهم من كوفيد 19 وأن التحاليل السابقة لم تكن صحيحة.

وأفادت مصادر “الصباح” أنه لا يمكن الاعتماد فقط على مسحة الأنف، بالنظر إلى إمكانية الخطأ، إذ أن عدم أخذ العينة وحفظها بالطريقة السليمة، يؤثر سلبا في النتيجة، سيما أن حالات ظهرت عليها مضاعفات رغم ظهور سلبية تحاليل مسحة الأنف التي أجروها، إذ لم تحسم حالتهم إلا عن طريق سكانير الرئتين، وتحاليل الدم (سيرولوجي).

وعاش مستشفى مولاي يوسف، منذ الخميس الماضي، على إيقاع فوضى وارتباك كبيرين، جراء الحالات الكثيرة التي توافدت عليه، لدرجة أفقدت التنسيق بين قسم المستعجلات، الذي يستقبل المشكوك في إصابتهم، وقسم مرضى كوفيد، (التكفل أو الإرسال إلى المستشفى الميداني).

وسببت حالة الارتباك سالفة الذكر، انتظار مرضى لثلاثة أيام نتائج التحاليل، وبحثهم عن سرير بين مستشفى الصوفي ولافوار، دون جدوى، أكثر من ذلك أن أفرادا من عائلات المرضى، هم من تكلف بنقل المرضى والتنقل بهم لإيوائهم بالمستشفى قصد اتباع البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

وأبطأت الفوضى والارتباك الكبيرين، تمكين مصابين من البروتوكول، رغم أن أبجديات مواجهة كوفيد، التي اعتمدتها وزارة الصحة، اتجهت إلى الإسراع في إعطاء المريض ذي الأعراض، الأدوية قبل ظهور نتائج التحاليل، لما يشكله انتشار الفيروس في الجسم من خطر على الرئتين، وإمكانية تحول الشخص إلى الحالة الحرجة في حال عدم تسريع إخضاعه إلى البروتوكول العلاجي، وهو ما قد يحوله إلى الإنعاش، مع ما يشكله ذلك من خطورة نتيجة الخصاص في أجهزة التنفس الاصطناعي، والموارد الطبية المتخصصة في الإنعاش.

وأوردت مصادر متطابقة أن المديرة الجهوية للصحة تبذل قصارى الجهود لتجاوز الارتباك وتنظيم ما يمكن تنظيمه، بسبب الأعداد الكبيرة التي تحل كل يوم بالمستشفى، سيما بالنظر إلى وجود تقصيرا لدى البعض خصوصا في قسم المستعجلات، إذ أن مرضى تم نسيانهم أو أخرجوا منه دون تسليمهم أي وثيقة، وتوجيههم عبثا إلى المستشفى الميداني، وعند وصولهم إلى “لافوار”، ونظرا لعدم حملهم أي ورقة يعاد إرسالهم إلى مستشفى مولاي يوسف.

المصطفى صفر