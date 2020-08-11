اعتقال سارق تسبب في مصرع امرأة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، الجمعة الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و32، يشتبه في تورطهم في اقتراف سرقة مقرونة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأفاد مصدر مطلع أن المتهم الرئيسي في القضية، سبق وأن اعترض سبيل امرأة بحي المحاميد بمقاطعة المنارة يوم 28 يوليوز الماضي، محاولا سرقة حقيبتها اليدوية، إذ عرضها للعنف من أجل تنفيذ فعلته. وأضاف المصدر أن المعني بالأمر تمكن من سرقة الحقيبة اليدوية للضحية، وفر إلى وجهة مجهولة، بعد أن أصابها بجروح تسببت في مصرعها. وتمكنت الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم إيقافه رفقة شريكيه اللذين يعملان على تصريف المسروقات المتحصلة من نشاطه الإجرامي، أحدهما بمراكش والثاني بالبيضاء.

عادل بلقاضي (مراكش)