منظمة الصحة: خطوات صارمة قبل السماح بتداول أي علاج لكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن خطوات صارمة قبل السماح بتداول أي علاج أو لقاح لفيروس “كورونا” في الأسواق العالمية.

وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز)، جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، التوصل إلى لقاح ضد وباء كورونا (كوفيد-19)، مذك رة بأن المرحلة التي تسبق الترخيص للقاح تخضع لآليات صارمة.

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، “نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل، والمرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمر عبر آليات صارمة”.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وأعرب عن أمله في أن يبدأ إنتاج هذا اللقاح بكميات ضخمة في المستقبل القريب.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، من جانبه، إن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس “كورونا” المستجد، سيبدأ في موقعين، مركز “غمالي” وشركة “بينوفارم”.