عاجل … بوتين: روسيا طورت “أول” لقاح لكورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن بلاده طورت أول لقاح يوفر “مناعة مستدامة” ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته “هذا الصباح، ولأول مر ة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد” في روسيا.

وأكد الرئيس الروسي أن إحدى بناته تلقت اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تقول روسيا إنها طورته.

وبعد بضع دقائق من إعلانه تسجيل اللقاح، قال بوتين “إحدى بناتي تلقت هذا اللقاح. أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب”. وكان علماء أجانب أعربوا عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح.