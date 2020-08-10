منظمة الصحة تعلن عن إمكانية التوصل إلى لقاح ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة، الدكتور مايكل ريان، أنه “يوجد 32 لقاحا قيد التجارب السريرية تخضع جميعها لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق به وتتصدى له”، مشيرا إلى أن الفيروس عندما ينجح في إصابة أي خلية فإنه يؤثر في الجسم بأكمله حيث يتكاثر داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

من جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر عن بعد، إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية ل(كوفيد 19)، وتوفير 100 مليار دولار لإنجاح العملية، وكذا توفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.

وتواصل ست شركات عالمية على الأقل تنفيذ فحوصات سريرية متفاوتة التقدم على لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد، فيما قالت روسيا إنها أنهت بنجاح اختبارات على لقاح من إنتاجها.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت، يوم الأربعاء المنصرم، عن استثمار جديد بقيمة مليار دولار في مشروع لقاح ضد فيروس كورونا تطوره شركة “جونسون أند جونسون” للأدوية، على أن تضمن واشنطن الحصول على 100 مليون جرعة منه على الأقل.

من جهتها، وقعت الحكومة الكندية صفقتين مع شركتي “فايزر” و”مودرنا” العملاقتين لصناعة الأدوية بالولايات المتحدة لشراء ملايين الجرعات من لقاحات (كوفيد-19) التجريبية المحتملة.