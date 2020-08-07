الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 1018 إصابة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الجمعة:
– تسجيل 1018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و995 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 30 ألفا و 662 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 21 ألف و 548 حالة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 461 حالة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
فاس مكناس 197
طنجة تطوان الحسيمة 294
الدار البيضاء سطات 309
الرباط سلا القنيطرة 80
مراكش أسفي 36
درعة تافيلالت 31
بني ملال خنيفرة 18
الشرق 22
الداخلة وادي الذهب 7
سوس ماسة 11
العيون الساقية الحمراء 7
كلميم واد نون 6
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.