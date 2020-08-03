حجز كوكايين بطنجة

أوضحت ولاية أمن طنجة، أن مصالحها المكلفة بمحاربة المخدرات بالميناء المتوسطي، أحبطت، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (السبت)، كمية هامة من المخدرات القوية فاق وزنها 15 كيلوغراما من مادة الكوكايين، وضبطتها على متن سيارة خصوصية بعد وصولها إلى الميناء على متن رحلة بحرية استثنائية قادمة من فرنسا.

وأفاد مصدر مسؤول، أن الكمية المحجوزة، التي وصل وزنها الإجمالي 15 كيلوغراما و884 غراما من مخدر الكوكايين، اكتشفتها عناصر الأمن المكلفة بمراقبة وسائل النقل العابرة في اتجاه الأراضي المغربية، حين حامت الشكوك حول سلوك سائق سيارة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج، وقامت بإخضاعها لتفتيش تدقيق شمل كل المخابئ المشكوك فيها، لتتمكن من ضبط شحنة الكوكايين المحجوزة، التي عمل المهربون على دسها بعناية داخل واقي الصدمات الخلفي للسيارة، في محاولة لخدع العناصر الجمركية والأمنية والعبور بها نحو الأراضي المغربية.

المختار الرمشي (طنجة)