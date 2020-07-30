جماهير الوداد تنتقد غاريدو

انتقدت جماهير الوداد الرياضي، كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، وحملته مسؤولية ضياع نقاط الفوز، في مباراة مولودية وجدة، بسبب اختياراته التقنية، وغياب التنافسية عن اللاعبين.

وتوقعت مصادر متطابقة، أن يحدث غاريدو تغييرات كبيرة في تركيبة الوداد، في ما تبقى من مباريات البطولة، خصوصا على مستوى الدفاع.

واعتبرت الجماهير الغاضبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إصرار غاريدو على عدم خوض أي مباراة إعدادية في الفترة الاستعداد، سببا رئيسيا في الوجه الباهت الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة المولودية.

وأجرى غاريدو ثلاثة تغييرات في خط الدفاع في الشوط الثاني من المباراة، ما ضيع عليه فرصة الاستفادة من تغييرات هجومية.

ويحل الوداد الخميس المقبل، ضيفا على نهضة بركان، في مباراة فاصلة، لحساب مؤجل الجولة 20 من البطولة.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة، من 19 مباراة، في حين يحتل نهضة بركان الرتبة الرابعة برصيد 32 نقطة، من أصل 18 مباراة.

نور الدين الكرف