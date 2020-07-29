فضيحة … تفاصيل توقيف مباراة “الكاك” ووداد تمارة من قبل قائدة

أوقفت السلطات المحلية بتمارة مباراة الوداد المحلي والنادي القنيطري اليوم الأربعاء ضمن البطولة الاحترافية القسم الثاني.

وحلت قائدة المقاطعة الأولى رفقة عدد من اعوان السلطة وطلبت من الحكم انهاء المباراة، لكنه تمسك باتمامها، قبل أن تعود رفقة عدد من رجال الأمن لتوقف المقابلة في الدقيقة 20، بدعوى عدم ادلاء الفريق القنيطري لشهادة عدم الإصابة بكورونا في صفوف لاعبيه ومرافقيه.

وكانت النتيجة لحظة توقف المباراة تقدم وداد تمارة بهدف لصفر.

وتأكدت إصابة لاعبين من النادي القنيطري بفيروس كورونا، بعد إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس بتمارة قبل ساعات.

واعتبر كل لاعبي النادي القنيطري مخالطين، إذ طلبت القائدة من إداري بالفريق توقيع التزام يؤكد خلو الفريق من كورونا، وأن اللاعبين المعنيين بالأمر لم يسافرا مع الفريق بتمارة، لكنه رفض ذلك.

وحسب معلومات الصباح فإن الوالي ربط الاتصال لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، لإبلاغه بضرورة توقيف المباراة.