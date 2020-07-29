مصرع إمام وإصابة جندي في حادثة سير بالحاجب

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين صباح يوم السبت الماضي، في حادثة سير مؤلمة بالطريق الإقليمية رقم 7058 على مستوى تعاونية الأطلس بقرية أيت نعمان إقليم الحاجب.

وحسب مصادر محلية، فالحادث نجم عن اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين يسيران في نفس الاتجاه وسيارة خفيفة قادمة من الاتجاه المعاكس، الأمر الذي خلف مقتل سائق إحدى الدراجتين في الحين، يتعلق الامر بالمسمى قيد حياته (ح.س) البالغ من العمر 30 سنة، يشتغل إماما بمسجد القرية المذكورة وإصابة جندي صاحب الدراجة النارية الثانية وسائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور إخطارهم بالواقعة، هرع ممثلو السلطات المحلية و أفراد الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجريحين على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب لتلقي العلاجات الضرورية ،فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

وحسب شهود عيان، فإن السيارة من الصنف الأول، كانت السبب في هذا الحادث، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها تماما، قبل أن يصطدم بالدراجتين الناريتين، فارق على إثرها الفقيه الحياة على الفور، فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث وتحديد المسؤوليات في ذلك.

حميد بن التهامي(مكناس)