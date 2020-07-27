بدأت الأمور تخرج، فعلا، عن السيطرة، رغم التطمينات التي حاول وزير الصحة ترويجها، أول أمس (السبت)، في ندوة افتراضية.

فالأنباء القادمة من طنجة وبرشيد وفاس ومراكش، وباقي المناطق مخيفة فعلا، إذ سجل المغرب في 24 ساعة الماضية 811 إصابة مؤكدة، وهو رقم قياسي مروع، لم نسجله منذ بداية مارس الماضي، إذ لم تكن الإصابات تتعدى (في أسوأ الأحوال) 570 حالة.

وترفع هذه الأرقام الحالات النشيطة المفروض أن تكون موجودة، في هذه اللحظة في مسارات “كوفيد 19″، إلى 3058 (زيادة 623 مريضا في 24 ساعة) ضمنها أكثر من 34 حالة حرجة بغرف الإنعاش والتنفس الاصطناعي، ما يبرر ارتفاع عدد الوفيات في الأيام الأخيرة، بمعدل 5 وفيات في اليوم.

لا نفهم كثيرا في فك الرموز والمؤشرات والسيناريوهات والسلالات والجينومات وسلوكات الحالة الوبائية، لكن المرجح أن البلد دخل مرحلة صعبة جدا، تظهر من خلال حالة الارتباك الواضح في مواجهة الأرقام أعلاه التي لا تكذب، وتؤكد أن الأمور تنتقل من السيئ إلى الأسوأ، خصوصا في سياق صعب يتزامن مع فترة العطل الصيفية واحتفالات عيد الأضحى.

إننا نوجد في مفترق الطرق فعلا، إما تقوية المكاسب والإيجابيات المحققة منذ ثلاثة أشهر الأخيرة بعزيمة وإرادة قويتين في مواجهة الفيروس وقهره، أو التقهقر إلى الوراء، بكل الاحتمالات الوخيمة، منها إعادة فرض حظر صحي شامل على المواطنين، وهو أمر وإن كان مستبعدا، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية، فإنه يبقى واردا.

ونفترض الآن، أن الحكومة هيأت جميع السيناريوهات لمواجهة هذا التطور المستجد للحالة الوبائية، وتقييم مخاطرها وإيجاد الحلول لها:

أولا، بإعادة “إنعاش” المنظومة الصحية، التي نعرف جميعا إمكانياتها وطاقتها الاستيعابية ومواردها البشرية القليلة، التي وصلت المراحل الأخيرة من الإنهاك والتعب الجسدي والضغط النفسي.

ثانيا، إعادة النظر في منظومة التحسيس والتواصل مع المواطنين، واعتبار أن التواصل أهم محور في مراحل التخفيف من الحجر الصحي، إذ من السهل أن نقنع الناس بالدخول إلى المنازل، لكن من الصعب أن نقنعهم بتدابير الوقاية والسلامة والتعقيم والتباعد، أثناء الخروج منها بالملايين في المدة نفسها.

ثالثا، إن ما تسميه الحكومة، اليوم، تحسيسا ووصلات إشهارية وتواصلا، لا يعدو ذرا للرماد في العيون، وإرضاء لبعض وكالات التواصل، في الوقت الذي كان من المفروض أن تطلق حملات توعوية ضخمة ونوعية، تلتصق بالمواطن وتلازمه في الليل والنهار، ويجدها أمام عينيه في كل مكان وفي كل شارع وزقاق وفضاء ومقهى ومطعم وشاطئ…

رابعا، التخفيف من المقاربة الزجرية، إذ لا يمكن أن نضع 35 مليون مغربي في السجن لأنهم لا يرتدون الكمامات، أو نفرض عليهم غرامات لا حول ولا قوة لهم بها، لكن يمكن أن نقنعهم بوسائل مختلفة ووصلات ذكية بأن حكومتهم تخاف عليهم، ومستعدة لحمايتهم، وتوفير كل ما يلزم لهذه الحماية (توفير الكمامات مجانا في الشارع والفضاءات العمومية مثلا).

بهذه الطريقة يمكن أن نعبر إلى بر الأمان.

وليس ذلك بعزيز على الشعب المغربي.