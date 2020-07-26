مدرب إنتر: لا نسعى وراء ميسي

نفى مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنتونيو كونتي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى “نيراتسوري”.

وجاء حديث كونتي بعد فوز إنتر على جنوى (3-0) مساء السبت، ما سمح له بأن يصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي على حساب أتالانتا، وردا على التقارير التي تتحدث عن إمكانية قدوم ميسي إلى الفريق الأسود والأزرق، بعد أن قام والده ووكيل أعماله، خورخي، بشراء منزل في ميلانو سينتقل إليه في مطلع الشهر المقبل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وقال كونتي “لا أعتقد أن هناك مجنونا في العالم لا يريد ميسي، لكنه بعيد جدا عنا وعما نريد بناءه”.

وذكرت قناة “راي” الرسمية أن والد ميسي سيدخل في مفاوضات مع إنتر من أجل انتقال نجله إلى الفريق الإيطالي اعتبارا من موسم 2021-2022 بعد انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2021، فيما أفادت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الرياضية بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات يفضل الانتقال إلى “نيراتسوري” لأن ضريبة الدخل في إيطاليا أقل بكثير من إسبانيا.

لكن كونتي قلل من أهمية ما تم تداوله في الأيام الأخيرة بشأن ميسي، الذي يبدو ممتعضا من وضع برشلونة، لاسيما بعد أن تنازل الأخير عن لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد.