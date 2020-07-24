طرق جديدة لمشاهدة الأفلام

ابتكر اللبنانيون طرقا جديدة لمشاهدة الأفلام خلال العزل العام المفروض بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن الطرق التي ابتكروها مشاهدة الأفلام على شاشات عرض كبيرة أمام أحواض السباحة وهم في حالة استرخاء على زوارق صغيرة، أو بالجلوس في سياراتهم. وشاهد أكثر من 200 شخص فيلما، الأسبوع الماضي على مسبح مستمتعين بنسمات الهواء الطلق في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويقول المنظمون إنهم يأخذون إجراءات السلامة بعين الاعتبار ويراعون التباعد الاجتماعي.

وفي منطقة جبيل نظم عرض سينمائي آخر في الهواء الطلق قاد خلاله الحضور سياراتهم إلى ساحة انتظار خالية لمشاهدة أحد الأفلام.

قرية تجبر أطفالها على “السكر”

كشفت صحيفة “أوديشا تي في” أن السلطات الهندية تقوم بحملات توعية بشكل واسع، وذلك لوضع حد للمعتقدات الخاطئة والممارسات التي تحدث في عدد من المناطق، ومن بينها قيام القبائل في منطقة مالكانجيري، التي تسيطر عليها القبائل في أوديشا بإجبار الأطفال على استهلاك مشروب كحولي معتقدين أنه يساعد على حمايتهم ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وجلس أكثر من 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و12 عاما في صف وهم يشربون الخمور المحلية. وسجلت مدينة مالكانجيري حتى الآن 306 إصابات بكوفيد 19 حيث تعافى منه 161 شخصا بينما لا تزال 145 حالة تخضع للعلاج.

قضية خلع بسبب لون الشعر

في واقعة غريبة، رفعت فتاة مصرية في العقد الثالث من عمرها قضية خلع ضد زوجها بعد عام واحد من الزواج بسبب لون شعرها. وقالت الزوجة، التي تعمل مدرسة إنها اشترطت على زوجها، الذي يعمل في مجال التعليم كذلك أن تصرف راتبها على مستلزماتها الشخصية، إلا أنه تشاجر معها لعدم مشاركتها له في مصروف المنزل. وقالت “زوجي طلب مني تغيير لون شعري بعدما كلفني ذلك ألفي جنيه لصبغه”.

وأضافت “ذهبت إلى محل للحلاقة والتجميل وصبغت شعري بألفي جنيه وعندما شاهدني زوجي اعترض على لونه، وطالبني بتغييره”، مؤكدة أنه ثار عليها قائلا “بدلا من مساعدتي تضيعين المال في أمور تافهة”.