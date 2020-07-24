القادري: “أنا ما راكباش الموجة”

السوبرانو تحضر لعمل فني جديد بتعاون مع اليوناني يانيس باباينو

أكدت السوبرانو سميرة القادري، أنها تعتز باختياراتها الفنية وتشبثها بالخط الفني، الذي رسمته لمسارها وأنه لا يمكن أن تؤدي نمطا غنائيا بعيدا عن الأسلوب، الذي اختارته.

“أنا ما راكباش الموجة”، تقول الفنانة سميرة القادري، موضحة “منذ بداية مساري آمنت بتخصصي الفني، لكن رغم اهتمامي بالفن الأوبرالي الذي أقدمه في حفلات خارج الوطن، أحرص على احترام جمهوري العربي والمغربي وأيضا احترام وجدان الجمهور المتذوق”.

وأكدت السوبرانو أن الساحة الفنية المغربية تزخر بعدد كبير من الملحنين، لكن يبقى من الصعب العثور على كاتب كلمات بإمكانه تناول قصة بالشكل المطلوب، مضيفة أن التعامل مع مؤلفين شرقيين يعتبر غير ممكنا كذلك لأنه يفتقد للهوية والخصوصية المغربية.

ومن جهة أخرى، تنشغل حاليا السوبرانو سميرة القادري بالتحضير لمشروع مشترك مع الفنان اليوناني يانيس باباينو، في ثاني تعاون معه وتقديم أعمال بمهرجاني تميتار وفاس للموسيقى الروحية.

وبدأت القادري في التحضير لمشروعها الفني منذ حوالي شهرين، إذ تم الاستقرار على برنامج العمل والاتفاق على الاعمال، التي ستكون من ألحانها وأخرى من ألحان الفنان اليوناني، الذي سيتولى مهمة التوزيع الموسيقي.

وستكون أغاني المشروع مستوحاة من موسيقى دول البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها المغرب واليونان وتركيا، حسب القادري، التي قالت إنه سيتم اختيار عنوان له بعد الانتهاء من كل مراحل العمل.

وعن جديد أعمال السوبرانو الفنية، قالت إنها بالموازاة مع ذلك بصدد التحضير لعمل مع الثنائي العراقي سعد جواد محمود وباسم الهور، اللذين سيرافقانها العزف على آلتي “الجودة” و”العود”، في إطار مشروع يرمي إلى النبش في التراث والعمل على تطويره يقدم بدعم من مؤسسة ألمانية، وذلك بعد المشاركة في مهرجانين افتراضيين خلال فترة الحجر الصحي.

أمينة كندي